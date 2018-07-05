Искусство падать: почему Неймар не симулянт

Чемпионат мира по футболу постепенно лишается главных звезд. Слишком рано отправились домой Лионель Месси и Криштиану Роналду, как и лидеры сборных Германии и Испании. В плей-офф на первый план выходит командная игра, где почти нет места индивидуальностям.
Но одно приятное исключение все же есть — это бразилец Неймар. Герой многочисленных интернет-мемов, прослывший симулянтом и плаксой, Неймар на данный момент — лучший футболист турнира, который делает результат организованной и выверенной сборной Бразилии.
И за это его бьют. Его били швейцарцы, сербы, костариканцы, мексиканцы. Уже третий день точат шипы бельгийцы. Готовится бить Неймара правый защитник сборной Бельгии Тома Мёнье — его одноклубник по французскому клубу "Пари Сен-Жермен". А куда деваться? Иначе бразильца, который с каждым матчем набирает форму, и не остановить.
В современном футболе даже игроки сборной Англии не чураются симулировать, а падения от легких прикосновений стали обычным делом. Чемпионат мира в России довел искусство симуляции до уровня театрального ремесла, и умение красиво и вовремя упасть, чтобы вымолить у судьи как можно более жестокое наказание обидчику, ценится как мастерство нападающего или талант вратаря. Слишком высоки ставки, и ничем гнушаться нельзя.
А неискушенный футбольный зритель после подачи телевидением в самых лучших ракурсах и эпизодах чуть ли не в каждом падении видит симуляцию. Кто чаще падает — тот и больший артист. В итоге тролли в интернете создают мемы, не понимая, что на нынешнем турнире Неймар — один из немногих, кто создает настоящее зрелище. Что он играет в футбол, а не работает на поле, как большинство его коллег. Чаще всего оскорбляют Неймара как раз те, кто больше ценит не красоту игры, а стремление умереть, но не дать сыграть другим.
Три месяца перед чемпионатом мира Неймар пропустил, залечивая сломанную ногу. Бразилец понимает, что любой очередной удар может стать роковым, к тому же его не только бьют — мексиканец Мигель Лаюн хамски наступил ему на ногу. Реакция Неймара последовала не совсем адекватная, к тому же он через минуту спокойно продолжил играть. Но свою роль сыграл и страх перед очередной травмой, да и мгновенный болевой шок не стоит недооценивать.
Четыре года назад Неймар уверенно вел свою сборную к чемпионскому титулу на домашнем чемпионате мира, однако в четвертьфинале в безобидной в целом ситуации защитник сборной Колумбии Хуан Суньига врезался ему коленом в спину, повредив несколько позвонков. Без Неймара бразильцы проиграли два матча с общим счетом 1:10 — далеко не факт, что подобное не произошло бы и с его участием, но в любом случае травма лишила Неймара мечты.
На нынешнем чемпионате мира риск получить рецидив травмы голеностопа слишком велик, и Неймар понимает это лучше других. Бразилец — эмоциональный парень, в какой-то мере большой ребенок, хотя и стал в 19 лет отцом. Он нередко совершал опрометчивые поступки, одним из которых стал переход в ПСЖ годичной давности, и даже странные эксперименты с прическами на нынешнем турнире многое говорят о его характере.
В начале апреля существовал немалый риск, что он пропустит чемпионат мира, и это стало бы настоящей трагедией для него и всей Бразилии. Он восстановился и набрал форму, хотя в первом матче турнира с командой Швейцарии выглядел не лучшим образом. А во второй встрече со сборной Коста-Рики он забил и… разрыдался.
Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснил, что слишком многое пережил Неймар, готовясь к этому турниру, вот и не сдержался от счастья. И это нормально — для этого и существует футбол, чтобы давать волю положительным эмоциям.
Даже на чемпионате мира, где собраны лучшие футболисты мира, не часто увидишь яркие обводки, финты и красивые удары. С каждым новым матчем футболисты действуют все осторожнее, к тому же нередко по турнирной сетке проходят команды, просто не умеющие играть красиво. Бразильцы — из числа тех, кто с помощью красивой игры добивается здесь результата. Они показывают самый сбалансированный футбол, обладая яркими игроками атаки, надежными и дисциплинированными защитниками и вратарем. Неймар в этой команде — настоящий лидер, который причастен едва ли не к каждому голу бразильской сборной. Его финты эффективны и приносят пользу команде.
При этом никто бы не удивился, если бы Неймар, боясь травм, играл осторожно, сдерживал себя или убирал ноги. Но он так просто не умеет. Получив мяч, он должен найти кратчайший путь к воротам, благо арсенал финтов у бразильца такой, что любого оборонца он способен обыграть один в один. И далеко не каждый противник может удержаться, чтобы не дать ему по ногам, — некоторые наверняка делают это специально.
В хоккее игроки такого плана, зарабатывающие для команды удаления в команде соперника, на вес золота. Да, в игре с шайбой можно схлопотать и обоюдное удаление за "рыбку" — если пытаться при помощи красивого падения повлиять на решения судей. В футболе такого штрафа пока не придумали, хотя наверняка к этому скоро придут.
А теперь просто представим, что Неймара бы на этом турнире не было. Или он еще неделю назад, как "настоящий немец", поехал бы домой. Чемпионат мира многое бы потерял без бразильца — яркого шоумена, который никого не оставляет равнодушным. А так как он еще и приносит результат, то является главным претендентом на звание лучшего игрока чемпионата мира.
Месси, Роналду, Неймар — эти три фамилии знают все, кто смотрит футбол. Пусть даже раз в четыре года, когда "играют наши". Да, француз Килиан Мбаппе в неполные 20 поразил в матче с аргентинцами, однако становиться иконой пока не готов. Французы проиграют — на следующий день забудут и Мбаппе. Его время еще придет.
Неймара, как бы он ни завершил нынешний турнир, не забудут. Он такой один. И он не симулянт.
А если и симулянт, то не больше других.