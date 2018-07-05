Искусство падать: почему Неймар не симулянт

Евгений Трушин — о том, что отличает бразильского игрока от симулирующих падение футболистов

Чемпионат мира по футболу постепенно лишается главных звезд. Слишком рано отправились домой Лионель Месси и Криштиану Роналду, как и лидеры сборных Германии и Испании. В плей-офф на первый план выходит командная игра, где почти нет места индивидуальностям. Но одно приятное исключение все же есть — это бразилец Неймар. Герой многочисленных интернет-мемов, прослывший симулянтом и плаксой, Неймар на данный момент — лучший футболист турнира, который делает результат организованной и выверенной сборной Бразилии. И за это его бьют. Его били швейцарцы, сербы, костариканцы, мексиканцы. Уже третий день точат шипы бельгийцы. Готовится бить Неймара правый защитник сборной Бельгии Тома Мёнье — его одноклубник по французскому клубу "Пари Сен-Жермен". А куда деваться? Иначе бразильца, который с каждым матчем набирает форму, и не остановить. В современном футболе даже игроки сборной Англии не чураются симулировать, а падения от легких прикосновений стали обычным делом. Чемпионат мира в России довел искусство симуляции до уровня театрального ремесла, и умение красиво и вовремя упасть, чтобы вымолить у судьи как можно более жестокое наказание обидчику, ценится как мастерство нападающего или талант вратаря. Слишком высоки ставки, и ничем гнушаться нельзя. А неискушенный футбольный зритель после подачи телевидением в самых лучших ракурсах и эпизодах чуть ли не в каждом падении видит симуляцию. Кто чаще падает — тот и больший артист. В итоге тролли в интернете создают мемы, не понимая, что на нынешнем турнире Неймар — один из немногих, кто создает настоящее зрелище. Что он играет в футбол, а не работает на поле, как большинство его коллег. Чаще всего оскорбляют Неймара как раз те, кто больше ценит не красоту игры, а стремление умереть, но не дать сыграть другим. Забил и… разрыдался Три месяца перед чемпионатом мира Неймар пропустил, залечивая сломанную ногу. Бразилец понимает, что любой очередной удар может стать роковым, к тому же его не только бьют — мексиканец Мигель Лаюн хамски наступил ему на ногу. Реакция Неймара последовала не совсем адекватная, к тому же он через минуту спокойно продолжил играть. Но свою роль сыграл и страх перед очередной травмой, да и мгновенный болевой шок не стоит недооценивать.

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Четыре года назад Неймар уверенно вел свою сборную к чемпионскому титулу на домашнем чемпионате мира, однако в четвертьфинале в безобидной в целом ситуации защитник сборной Колумбии Хуан Суньига врезался ему коленом в спину, повредив несколько позвонков. Без Неймара бразильцы проиграли два матча с общим счетом 1:10 — далеко не факт, что подобное не произошло бы и с его участием, но в любом случае травма лишила Неймара мечты. На нынешнем чемпионате мира риск получить рецидив травмы голеностопа слишком велик, и Неймар понимает это лучше других. Бразилец — эмоциональный парень, в какой-то мере большой ребенок, хотя и стал в 19 лет отцом. Он нередко совершал опрометчивые поступки, одним из которых стал переход в ПСЖ годичной давности, и даже странные эксперименты с прическами на нынешнем турнире многое говорят о его характере. В начале апреля существовал немалый риск, что он пропустит чемпионат мира, и это стало бы настоящей трагедией для него и всей Бразилии. Он восстановился и набрал форму, хотя в первом матче турнира с командой Швейцарии выглядел не лучшим образом. А во второй встрече со сборной Коста-Рики он забил и… разрыдался. Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснил, что слишком многое пережил Неймар, готовясь к этому турниру, вот и не сдержался от счастья. И это нормально — для этого и существует футбол, чтобы давать волю положительным эмоциям. Он такой один Даже на чемпионате мира, где собраны лучшие футболисты мира, не часто увидишь яркие обводки, финты и красивые удары. С каждым новым матчем футболисты действуют все осторожнее, к тому же нередко по турнирной сетке проходят команды, просто не умеющие играть красиво. Бразильцы — из числа тех, кто с помощью красивой игры добивается здесь результата. Они показывают самый сбалансированный футбол, обладая яркими игроками атаки, надежными и дисциплинированными защитниками и вратарем. Неймар в этой команде — настоящий лидер, который причастен едва ли не к каждому голу бразильской сборной. Его финты эффективны и приносят пользу команде.

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