ФК "Ротор" открыл продажу билетов и абонементов на все матчи сезона на "Волгоград-Арене"

В этом сезоне все домашние игры розыгрыша Футбольной национальной лиги "Ротор" проведет на "Волгоград-Арене"

ВОЛГОГРАД, 5 июля. /ТАСС/. "Ротор-Волгоград", выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), открыл продажу билетов и абонементов на все домашние матчи сезона, которые пройдут на "Волгоград-Арене". Об этом в четверг сообщил журналистам генеральный директор команды Андрей Рекечинский.

"В этом сезоне все домашние игры в ФНЛ "Ротор" проведет на "Волгоград-Арене", их будет девятнадцать. В первом матче, который состоится 22 июля, команда сыграет с "Лучом- Энергией" из Владивостока. Абонементная и билетная программы уже открыты. Первый этап продажи абонементов продлится до 16 июля", - сказал Рекечинский.

Он напомнил, что у "Ротора" уже был опыт проведения тестовых матчей на 45-тысячном стадионе "Волгоград-Арена", который станет базовой площадкой клуба после окончания чемпионата мира.

"В абонементной программе мы предусмотрели 7 ценовых категорий и надеемся, что каждый сможет выбрать для себя подходящий вариант. В предстоящем сезоне предоставляем большие льготы для семей с детьми и предлагаем для них максимально привлекательные условия. Для таких болельщиков будет открыт "Семейный сектор", - добавил гендиректор клуба.

По его словам, цена сезонных абонементов начинается от двух тысяч рублей, что в пересчете на одну игру составит всего 100 рублей.

В завершившемся сезоне ФНЛ "Ротор-Волгоград" занял 17-е место и, согласно регламенту соревнований, должен был вылететь в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Однако из-за проблем клубов ПФЛ с лицензиями волгоградская команда сохранила прописку в ФНЛ на следующий сезон. Первый тур сезона-2018/19 стартует 17 июля.