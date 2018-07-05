Нижегородская телебашня окрасится в цвета флагов Уругвая и Франции в день матча ЧМ

Сборные Уругвая и Франции сыграют друг с другом в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 6 июля

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Нижегородская телебашня 6 июля окрасится в цвета флагов Уругвая и Франции, сборные которых сыграют в городе в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в пресс- службе правительства области.

Матч сборных Уругвая и Франции начнется в 17:00 мск.

"В этот день высотная доминанта Нижнего Новгорода "оденется" в цвета флагов играющих на стадионе команд - Уругвая и Франции. Такой "наряд" встретит и другую игру ЧМ-2018, которая состоится 6 июля между сборными Бразилии и Бельгии", - говорится в сообщении.

За ходом вечернего матча можно будет следить в режиме реального времени: об изменении счета на башне просигнализируют специальные отбивки "ГОЛ!". Также нижегородцы и гости нашего города увидят световое шоу, добавили в пресс-службе.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.