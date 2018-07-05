Агент: футболист Ташаев покинул "Динамо", забрав свои документы из клуба

Контракт полузащитника с московским клубом истекал в 2020 году

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полузащитник московского "Динамо" Александр Ташаев забрал в среду свои документы из клуба, воспользовавшись опцией в контракте с бело-голубыми. Об этом ТАСС сообщил агент футболиста Алан Агузаров.

Ташаев не поехал с клубом на второй сбор перед началом сезона.

"Да, могу подтвердить, что Ташаев покинул "Динамо". Мы воспользовались опцией в контракте, за месяц уведомив клуб о своем решении, и вчера забрали документы", - сказал агент.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что Ташаев подпишет контракт со "Спартаком" на четыре года, воспользовавшись возможностью заплатить "Динамо" при разрыве контракта компенсацию в 1,5 млн евро. "Полная информация, как я думаю, будет к завтрашнему дню", - сказал Агузаров.

Контракт Ташаева с "Динамо" истекал в 2020 году. В 27 играх чемпионата России сезона-2017/18 он забил семь мячей и сделал семь голевых передач. Ташаев попал в расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира, однако в окончательной заявке на турнир не вошел.