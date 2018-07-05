Киселева: число туристов в России возрастет после ЧМ благодаря гостеприимству

Трехкратная олимпийская чемпионка также отметила, что в России построены прекрасные стадионы и футбольные базы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Количество туристов в России возрастет после завершения чемпионата мира по футболу благодаря высокому уровню гостеприимства. Об этом на пресс- конференции заявила посол чемпионата мира, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева.

"У нас построены великолепные футбольные стадионы и базы, которые останутся и которыми будут пользоваться, - сказала Киселева. - Также многое улучшено для того, чтобы принимать гостей и болельщиков чемпионата - все это останется в качестве наследия. Уверена, что количество туристов в России только увеличится. Наша страна показывает все самые лучшие качества - доброту, гостеприимство".

"Уверена, что люди захотят приезжать к нам и дальше", - добавила Киселева.

Чемпионат мира завершится 15 июля.