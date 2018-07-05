Фанаты сборной Франции пройдут маршем к стадиону в Нижнем Новгороде на матч с уругвайцами

Сборные Франции и Уругвая встретятся друг с другом матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Болельщики сборной Франции 6 июля пройдут маршем к стадиону в Нижнем Новгороде, где состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу с командой Уругвая. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства области.

"6 июля ориентировочно в 15:30 болельщики сборной Франции пройдут маршем перед матчем 1/4 финала. Марш стартует от ресторана "Соляная биржа" на улице Сибирской по Волжской набережной к стадиону "Нижний Новгород", - говорится в сообщении.

Это будет последний матч турнира в Нижнем Новгороде. Ранее в городе прошли четыре игры группового этапа и встреча 1/8 финала.

Чемпионат мира завершится 15 июля.