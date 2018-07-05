Пассажиропоток ростовского аэропорта Платов за время ЧМ вырос на 50%

В день матча между сборными Мексики и Южной Кореи аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров - 19,7 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Ростова-на-Дону Платов обслужил за время матчей чемпионата мира по футболу более 250 тыс. человек, что на 50% больше прошлогодних показателей старого аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба ростовского авиаузла.

"С 14 июня по 3 июля 2018 года международный аэропорт Платов обслужил 257,8 тыс. пассажиров, что на 51% выше аналогичного периода прошлого года (показателей старого аэропорта - прим. ТАСС). На 69,9% возросло и количество взлетно-посадочных операций: в дни проведения мундиаля общее количество рейсов на прилет и вылет составило 2 346 единиц, при этом каждый четвертый рейс был введен в расписание дополнительно - для перевозки команд, организованных групп болельщиков, официальных делегаций на матчи чемпионата мира, проходящие в Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении.

Рекордный суточный пассажиропоток был зафиксирован 23 июня - в день матча между сборными Мексики и Южной Кореи Платов обслужил 19,7 тыс. человек и 212 рейсов, что в два раза превышает стандартную нагрузку в летний период. В дни ЧМ Ростов-на-Дону был связан рейсами со всеми городами проведения матчей.

"Так, в 5,5 раза увеличился пассажирский трафик в Екатеринбург [3,8 тыс.], в 3,7 раза - в Сочи [3,7 тыс.], в 2,5 раза - в Самару [2,6 тыс.], на 43% возросло количество пассажиров в Санкт-Петербург [20,2 тыс.], на 49,8% в Москву [136,9 тыс.]. Еще 5 тыс. пассажиров были доставлены авиарейсами в Калининград, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Волгоград", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, на площади перед аэропортом была организована своя фан-зона, где выступали музыкальные коллективы и транслировались на экран матчи. В пресс-службе Платова также сообщили, что с 14 июня по 3 июля в одном из ресторанов, расположенных в зоне ожидания, съедено 1 444 бургера, в другом - 1 559 сендвичей, в кофейне выпито 2 287 литров кофе, а в пабе - около 2 000 литров пива.

Самые щедрые чаевые в кафе и ресторанах оставляли японцы и мексиканцы. В магазине сувениров продано 978 матрешек, а в фирменном магазине футбольного клуба "Ростов" - 500 футболок с символикой клуба, чаще других футболки интересовали мексиканцев и бразильцев.

ЧМ в Ростове

Аэропорт Платов был построен специально к чемпионату мира в 30 км от города. Он открылся 7 декабря 2017 года и за все время обслужил более 1 млн пассажиров. Старый аэропорт находился в пределах города Ростова-на-Дону и был закрыт одновременно с началом работы Платова.

В Ростове-на-Дону на ЧМ-2018 сборная Бразилии 17 июня сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа, а 20 июня состоялась встреча команд из Саудовской Аравии и Уругвая (0:1). 23 июня команда Мексики обыграла сборную Южной Кореи со счетом 2:1, а 26 июня сборная Хорватии обыграла со счетом 2:1 команду Исландии. 2 июля в городе прошел матч 1/8 финала между командами Бельгии и Японии, игра закончилась победой бельгийской сборной (3:2).