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5 июля, 15:50
Почему у российских болельщиков особое отношение к сборной Хорватии по футболу
Сборная Хорватии перед матчем группового этапа ЧМ-2018 с исландцами
© Михаил Терещенко/ТАСС
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ТАСС вспоминает историю матчевых встреч между командами России и Хорватии в преддверии четвертьфинала ЧМ-2018

Сборные России и Хорватии по футболу встречались всего трижды в своей истории. Игры получились не самыми зрелищными. Тем не менее без балканской сборной был бы невозможен на данный момент самый громкий успех российской команды. 

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Сборные России и Хорватии в первый раз в истории встретились в отборочном турнире чемпионата Европы 2008 года. В августе 2006 года главным тренером российской сборной впервые стал иностранец — Гус Хиддинк. Встреча с хорватами в стартовом туре отборочного турнира, которая прошла на московском стадионе "Локомотив" 6 сентября, стала для голландского специалиста второй после товарищеской игры со сборной Латвии (1:0) и первой официальной.

Состав российской сборной обновлялся. На Евро не найдется места Дмитрию Лоськову, Егору Титову, Евгению Алдонину, Владиславу Радимову, Алексею Смертину, которые вели за собой команду раньше. В воротах ставка была окончательно сделана на Игоря Акинфеева, который в итоге впервые в карьере проведет год в национальной команде без замен (12 встреч). Уже третий отборочный цикл к крупному турниру начинал в роли основного центрального защитника Сергей Игнашевич. Юрий Жирков закрепится в сборной в этом цикле, но встречу с хорватами пропускал. 

Сборную Хорватии в дождливую Москву также привез новый главный тренер — им в июле стал один из героев бронзового чемпионата мира 1998 года Славен Билич, с которым позднее российские болельщики познакомятся поближе по работе с московским "Локомотивом". В воротах команды — не менее знакомый российским болельщикам по выступлениям за московский "Спартак" Стипе Плетикоса. Дебютным в сборной отбор стал для нынешних лидеров Луки Модрича и Ведрана Чорлуки, который на чемпионате мира в России, пусть и не играет регулярно, однако уже успел разменять сотню игр за команду. 

На поле у хорватов получалось больше, однако выручал Акинфеев. Команда Хиддинка смогла лишь ненадолго оживиться и выдать отрезок с голевыми моментами после выхода на замену Павла Погребняка на 53-й минуте. В итоге — 0:0.

Отбились

Ко второй встрече команд в цикле, которая прошла 6 июня 2007 года на стадионе "Максимир" в Загребе, хорваты подошли без потерь, обыграв в том числе дома англичан. Россияне и англичане не сумели сломить сопротивление израильтян, а британцы допустили потери еще и в игре с македонцами. Победа практически гарантировала хорватам путевку на Евро. 

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Российская команда вынуждена была обходиться без Акинфеева, который получил разрыв крестообразных связок колена в мае в матче ЦСКА с "Ростовом" в чемпионате страны. Игнашевич с хорошо знакомыми партнерами по ЦСКА братьями Василием и Алексеем Березуцкими составили тройку центральных защитников. Жирков расположился слева. Билич же выпустил в нападении хорошо знакомого с армейской оборонительной линией Ивицу Олича. 

На этот раз россияне исключительно отбивались, несколько раз выручил опытный голкипер Вячеслав Малафеев. С учетом хода матча итог — 0:0 — должен был порадовать российскую команду, которой теперь предстояло побороться за второе место в группе в двух играх с англичанами и выездной встрече с израильтянами. 

Хорваты на "Уэмбли"

В сентябре команда Хиддинка в Англии уступила без шансов (0:3), но уже в октябре взяла реванш, добившись волевой победы в "Лужниках" благодаря вышедшему на замену во втором тайме Роману Павлюченко. Россиянам оставалось не оступиться в выездных матчах с израильтянами и андоррцами, однако они умудрились проиграть в Тель-Авиве ничем не мотивированным израильтянам (1:2), пропустив уже в компенсированное время. На следующее утро газеты объявили, что сказка россиян завершилась. 

К заключительному игровому дню хорваты подошли с 26 очками, англичане — с 23, россияне — с 21. Британцам было достаточно сыграть вничью с хорватами на "Уэмбли", чтобы не оглядываться на результат матча россиян в Андорре. Хиддинку удалось разбудить подопечных только заменой одного из трех центральных защитников уже в первом тайме на Дмитрия Торбинского, который отметился голевой передачей на Дмитрия Сычева на 39-й минуте.

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Хорваты, которые уже гарантировали себе путевку на Евро, к чести игроков и Билича, начали играть с англичанами в открытую с первых минут, следствием чего стали два гола в первую четверть часа в исполнении Нико Кранчара и Олича. Британцы переломили ход поединка во втором тайме усилиями Фрэнка Лэмпарда и Питера Крауча. Счастье всей России подарил вышедший на замену Младен Петрич красивым ударом из-за штрафной на 74-й минуте. 

На следующий день СМИ вышли с шапками благодарности сборной Билича. Российские болельщики приходили к посольству Хорватии в Москве с цветами и подарками. Плетикоса и Олич не уставали повторять, что обещали некоторым россиянам, с которыми играют в "Спартаке" и ЦСКА, сыграть за них. Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что готов исполнить обещанное и подарить по "Мерседесу" трем лучшим игрокам хорватов и вратарю. Балканцы отказались, памятуя о принципах честной борьбы. Еще теплей и приятней сделало те воспоминания прекрасное выступление россиян на самом Евро, где команда Хиддинка уступила лишь чемпионам-испанцам в полуфинале.

Старые знакомые 

В последний на данный момент раз россияне и хорваты встретились в товарищеском матче в Ростове-на-Дону 17 ноября 2015 года. В августе того года завершилась эпоха иностранных тренеров во главе сборной — Российский футбольный союз, недовольный неудачно складывающимся отборочным циклом чемпионата Европы 2016 года, расторг соглашение с итальянцем Фабио Капелло и пригласил многолетнего наставника ЦСКА Леонида Слуцкого. Команда выполнила задачу — квалифицировалась на Евро. 

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В первой товарищеской встрече в ноябре с португальцами (1:0) Слуцкий сыграл будущей "основой" на турнир, а в матче с хорватами проверил резерв. Игры с первых минут начали Федор Смолов, Денис Черышев и Андрей Семенов. За несколько минут до конца на поле вышел Игнашевич, чуть раньше — Артем Дзюба. Остальные в команду либо уже не вызываются, либо, как Виктор Васин, Денис Глушаков, Владислав Игнатьев и Дмитрий Комбаров, не попали в окончательную заявку на домашний чемпионат мира по разным причинам. 

Балканцы решили поберечь и не привезли в Ростов-на-Дону группу основных футболистов — Даниела Субашича, Чорлуку, Модрича, Деяна Ловрена, Ивана Ракитича и Матео Ковачича. Зато сыграли Марио Манджукич, Иван Перишич, Марцело Брозович, Шиме Врсалько и Домагой Вида. Более организованными и нацеленными на ворота вновь оказались хорваты, которые победили со счетом 3:1. На точный удар Смолова (14-я минута) балканцы ответили голами Николы Калинича (57), Брозовича (60) и Манджукича. 

Матч стал рекордным, 110-м, в составе сборной для Игнашевича, который превзошел достижение Виктора Онопко. Предстоящая встреча может стать для защитника 126-й в национальной команде.

Матч Россия — Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, начало — в 21:00 мск.

Антон Рассказов

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