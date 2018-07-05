Московский метрополитен с начала ЧМ-2018 перевез 137 млн пассажиров

Самыми популярными станциями стали "Охотный ряд", "Площадь революции", "Лубянка" и "Парк культуры"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московский метрополитен с начала проведения в столице чемпионата мира по футболу перевез 137 млн пассажиров. Об этом сообщила в четверг журналистам замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"С начала чемпионата мира метрополитеном воспользовались более 137 млн пассажиров", - сказала она.

По словам Темниковой, с начала чемпионата метрополитен перевез на 3,8 млн пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными станциями у пассажиров стали "Охотный ряд", "Площадь революции", "Лубянка", "Парк культуры".

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве на стадионе "Лужники" состоялась церемония открытия мирового первенства, 14 июня прошел первый матч, а 15 июля состоится финальная игра.