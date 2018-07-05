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5 июля, 13:57
Левников: Карасев хорошо отсудил на ЧМ-2018, теперь у него есть шанс попасть на ЧМ-2022
Николай Левников
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Карасев в качестве главного арбитра отработал один матч - между сборными Австралии и Перу (0:2) в группе С

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российский футбольный арбитр Сергей Карасев очень хорошо отработал на чемпионате мира 2018 года, получил бесценный опыт, поэтому имеет шансы попасть на следующее первенство 2022 года. Такое мнение ТАСС высказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников.

В среду Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список арбитров, которые будут работать на стадиях четвертьфинала, полуфинала, матче за третье место и финале чемпионата мира. Российская бригада под руководством Карасева не вошла в этот список. Ранее Карасев в качестве главного арбитра отработал один матч - между сборными Австралии и Перу (0:2) в группе С. Он показал шесть желтых карточек.

"Сергей отсудил игру, на которую был назначен, очень хорошо. Не получил дальнейшие назначения потому, что, наверное, до отработанной им встречи ему не хватало опыта, чтобы его назначили на более ранние игры. Именно поэтому, как мне кажется, он не остался и на стадию плей-офф. Но для Сергея это бесценный опыт, ведь быть на чемпионате мира - это огромное достижение для каждого арбитра, и у него теперь есть шансы попасть на следующий турнир и отработать там большое количество матчей, что ему и надо пожелать", - сказал Левников.

"Работа Карасева - это стимул для других арбитров, это очень важно, - продолжил он. - Сегодня российский судья был на чемпионате мира после 12-летнего перерыва. Сейчас он принесет много идей, которые были на турнире, доложит об этом на сборе, поделится опытом, впечатлениями, и для многих ребят это станет отправной точкой, чтобы составить конкуренцию тому же Сергею в попадании на следующий чемпионат мира. И я уверен, что на следующее первенство наш судья - Карасев или кто-то другой - точно попадет и будет достойно там нас представлять".

Четвертьфинальные матчи чемпионата мира пройдут 6 и 7 июля, полуфинальные - 10 и 11 июля. Матч за третье место состоится 14 июля, финальная встреча пройдет 15 июля.

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Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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