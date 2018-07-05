Самедов: главным козырем сборной России по футболу является характер

Российская команда в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу обыграла сборную Испании в серии пенальти

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов считает, что отличительной особенностью национальной команды является характер. Об этом он сообщил журналистам.

Сборная России на домашнем турнире заняла второе место в группе A, в 1/8 финала россияне обыграли в серии пенальти испанцев.

"Чемпионат мира начинается с плей-офф, и нашей задачей является пройти как можно дальше по турнирной сетке, а кто что-то там считает - не важно. Мы должны выслушать тренерский штаб и правильно сыграть в матче против хорватов. Думаю, что главным козырем сборной России является характер. В плей-офф такого большого турнира без характера нельзя", - сказал Самедов.

Российская команда готовится к матчу 1/4 финала чемпионата мира со сборной Хорватии. Встреча состоится 7 июля в Сочи.