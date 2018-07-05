В среднем около каждого стадиона во время матча дежурило 160 человек

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники дорожного патруля с начала старта в Москве чемпионата мира по футболу оказали консультативную помощь 10 тысячам болельщикам. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель руководителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), начальник Ситуационного центра Александр Евсин.

"На каждом матче, вблизи стадиона, дежурило не менее восьми экипажей дорожного патруля в составе почти 20 человек. Плюс шесть экипажей в составе 15 человек постоянно дежурили на фестивале болельщиков. Так, за 10 матчей сотрудники дорожного патруля и волонтеры помогли с навигацией более 10 тыс. болельщиков и гостям столицы", - сказал он.

По его словам, патрульные препятствовали блокированию проезжей части и образованию стихийных парковок вблизи стадионов, а также оказывали помощь ГИБДД спецслужбам по вопросам регулирования дорожного движения. Кроме того, при работе вблизи стадионов дорожный патруль и волонтеры помогали болельщикам и гостям столицы добраться до необходимым им объектов - стадионов, фан-феста, станций метро, шаттлов.

Евсин добавил, что в день проведения одного из матчей к сотрудникам дорожного патруля обратились граждане Мексики, один из них жаловался на боль в ноге. Сотрудники оперативно вызвали скорую помощь и обеспечили ее доступ в непосредственную близость к пострадавшему.

"Также наши сотрудники позвонили в отель и сообщили о том, что их постоялец был госпитализирован в лечебное учреждение города Москвы", - подчеркнул замглавы ЦОДД.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве на стадионе "Лужники" состоялась церемония открытия мирового первенства, 14 июня прошел первый матч, а 15 июля состоится финальная игра.