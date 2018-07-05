ФИФА перенесла тренировку бразильцев с "Казань-Арены", чтобы сберечь поле перед матчем ЧМ

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии начнется в пятницу в 21:00 мск

КАЗАНЬ, 5 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренировка сборной Бразилии по футболу перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира с бельгийцами перенесена на Центральный стадион столицы Татарстана, чтобы сберечь игровое поле "Казань-Арены". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии начнется в пятницу в 21:00 мск. Каждая из участвующих в чемпионате мира команд по ходу турнира имеет право один раз провести тренировку на стадионе, который принимает игру с их участием. Бразильцы и бельгийцы ранее в Казани не играли, поэтому имели право воспользоваться такой возможностью.

"Однако ФИФА приняла решение не проводить предматчевых тренировок на "Казань-Арене". Это обусловлено желанием сохранить поле в хорошем качестве перед столь важным матчем", - сообщили в пресс-службе.

Бельгийцы предматчевую тренировку провели в четверг утром на своей базе в подмосковном Дедовске. Бразильцы уже прибыли в Казань, их тренировка на Центральном стадионе начнется в 17:30 мск.