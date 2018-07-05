Дзагоев надеется, что сборная России покажет свою игру в матче с хорватами на ЧМ-2018

Российская команда встретится со сборной Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Алан Дзагоев рассчитывает, что российские футболисты смогут хорошо себя проявить в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды Хорватии. Об этом Дзагоев сообщил журналистам.

Российская команда готовится к матчу 1/4 финала чемпионата мира со сборной Хорватии. Встреча состоится 7 июля в Сочи.

"Сложно говорить о тактике на игру, ведь все зависит от соперника. Испания это та сборная, которая заставляет контролировать мяч любую сборную, поэтому играть иначе был не вариант. Ближе к самой игре [главный тренер] Станислав Черчесов расскажет нам, как нужно играть против хорватов. Мы провели неплохие игры на групповом этапе, хорошо сыграли с Испанией, да, с Уругваем мы не показали свой уровень, но надеюсь, что в четвертьфинальном матче мы сможем сыграть в свою игру", - сказал Дзагоев.

Также Дзагоев прокомментировал игру защитника сборной Сергея Игнашевича. "За то, что Игнашевич играет в 38 лет на таком турнире, надо сказать спасибо. На протяжении всей карьеры он подходил к работе и тренировочному процессу как настоящий профессионал, поэтому это его огромная заслуга, что он продолжает играть в 38 лет", - отметил Дзагоев.

В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная России выиграла у команды Испании со счетом 1:1, 4:3 по пенальти. На групповом этапе россияне победили команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и проиграли сборной Уругвая (0:3).