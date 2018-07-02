Дополнительная фан-зона появится у стадиона "Спартак" 7 июля

Сборная России 7 июля сыграет с командой Хорватии в матче 1/4 финала

"Фан-зона ЧМ-2018 пользуется огромной популярностью. Десятки тысяч людей собираются для просмотра матчей на Воробьевых горах. Для удобства болельщиков решили организовать дополнительную площадку для просмотра игр возле стадиона "Спартак", - написал мэр в Twitter.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Дополнительная фан-зона для просмотра матчей 1/4 финала чемпионата мира по футболу откроется 7 июля у столичного стадиона "Спартак". Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фан-зона #ЧМ2018 пользуется огромной популярностью. Десятки тысяч людей собираются для просмотра матчей на Воробьевых горах. Для удобства болельщиков решили организовать дополнительную площадку для просмотра игр возле стадиона "Спартак". pic.twitter.com/a64fyXGZGR

Собянин добавил, что на территории фан-зоны будет установлено восемь экранов для просмотра матчей. Она откроется 7 июля в 14:00 мск.

"Тем же вечером можно будет посмотреть матчи 1/4 финала между сборными Швеции и Англии в 17:00 мск и, конечно, игру России и Хорватии в 21:00 мск", - сообщил мэр.

Четвертьфинальный матч между сборными Англии и Швеции пройдет в Самаре 7 июля в 17:00 мск. Матч Россия - Хорватия состоится 7 июля в Сочи, начало встречи в 21:00 мск.