Ростуризм: загрузка отелей в городах проведения ЧМ-2018 выросла в два - три раза

По словам Олега Сафонова, средняя загрузка отелей в Москве составила от 70% до 94%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Загрузка отелей в 11 российских городах, где проводится чемпионат мира по футболу, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в два-три раза. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

"Средняя загрузка отелей составила от 70% до 94% [в Москве]. В дни матчей в Саранске загрузка возрастала до 100%, в Москве - до 98%, в Екатеринбурге, Калининграде - 97%. По отношению к прошлогоднему показателю загрузка отелей выросла в два-три раза", - сказал Сафонов.

Он отметил, что туристы приезжают очень "интересные, колоритные, в национальных костюмах", и выразил надежду, что России удастся сохранить рост внутреннего и въездного туризма после завершения ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня и проходит в 11 городах. 28 июня завершился групповой этап турнира. Плей-офф мирового первенства начнется 30 июня и завершится 15 июля финальным матчем в "Лужниках".