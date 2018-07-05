В день матча Бразилия - Бельгия в Татарстане ожидается гроза и усиление ветра

Матч четвертьфинала ЧМ-2018 между сборными Бельгии и Бразилии пройдет на "Казань-Арене" 6 июля

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Гроза и усиление ветра ожидаются в Татарстане 6 июля в день матча Бразилия - Бельгия. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Татарстан.

"Ночью и днем 6 июля 2018 года на территории Республики Татарстан местами ожидается гроза с кратковременным усилением юго-западного ветра до 15 - 20 м/с, ночью в отдельных районах - до 22 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах. В Казани прошли четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Франция - Австралия (2:1), Иран - Испания (0:1), Польша - Колумбия (0:3) и Южная Корея - Германия (2:0). На "Казань-Арене" также пройдет один из матчей четвертьфинала чемпионата между Бразилией и Бельгией (6 июля).