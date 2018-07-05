Дождь с грозой прекратится в Сочи к началу матча Россия - Хорватия

Также Гидрометцентр прогнозирует понижение температуры в городе до 20-22 градусов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Дожди во время четвертьфинального матча между Россией и Хорватией, который пройдет 7 июля в Сочи в рамках чемпионата мира по футболу, маловероятны, сообщил в четверг научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В Сочи 7 июля в течение всего дня прогнозируются грозы и дожди, однако к началу матча, в 21:00, они закончатся. Во время самой игры осадки маловероятны", - сказал он. К началу матча температура в городе-курорте понизится до 20-22 градусов, добавил Вильфанд.

Во время игры между Уругваем и Францией 6 июля в Нижнем Новгороде ожидаются кратковременный дождь и температура 21-23 градуса. В Казани, где в тот же день пройдет матч между Бразилией и Бельгией, прогнозируются сухая погода без осадков, с температурой до 29 градусов.

Во время матча между Швецией и Англией 7 июля в Самаре воздух прогреется до 23-25 градусов, осадков не предвидится, отметил научный руководитель Гидрометцентра.