Дзагоев восстановился от травм и готов сыграть в матче ЧМ против сборной Хорватии

Российская команда встретится со сборной Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Алан Дзагоев восстановился от повреждения и готов принять участие в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу против команды Хорватии. Об этом Дзагоев сообщил журналистам.

"Был рецидив старой травмы, немного защемило спину. Сейчас все хорошо, сегодня тренировался в общей группе. Готов к игре", - сказал Дзагоев.

Дзагоев в среду занимался по индивидуальной программе из-за миофасциального синдрома мышц спины. До этого футболист повредил ногу в стартовом матче чемпионата мира против сборной Саудовской Аравии (5:0), из-за чего пропустил две игры группового этапа и матч 1/8 финала против команды Испании (1:1, 4:3 - по пенальти).

Российская команда готовится к матчу 1/4 финала чемпионата мира со сборной Хорватии. Встреча состоится 7 июля в Сочи.

"В России проходит отличный чемпионат мира. Те сборные, которые покинули турнир, выбыли по делу. Сборные Швеции и Хорватии не считались фаворитами, но проявили характер и на поле оказались сильнее", - сказал Дзагоев.

"У нас прекрасная атмосфера внутри команды и очень сплоченный коллектив. Если бы не он, то мы бы не добились того, что сейчас имеем. Мы постоянно переживаем за друг друга, спрашиваем про травмы, интересуемся здоровьем", - заключил Дзагоев.