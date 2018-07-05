Пляжи в Сочи будут работать ночью после матча ЧМ Россия - Хорватия

В обычные дни спасатели дежурят на пляжах только с 8:00 до 20:00 мск

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Спасатели и другие службы на пляжах Сочи будут работать всю ночь после матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные России и Хорватии, сообщил ТАСС начальник городского управление курортов и рекреационных ресурсов Сергей Доморат.

"Все пляжные территории в эту ночь будут обеспечивать дежурство на пляжах сотрудников частных охранных предприятий и спасателей - мало ли, люди от радости захотят пойти искупаться. Особенно в районе Имеретинской низменности, Адлера, Центрального пляжа (районы Сочи, где находятся стадион "Фишт" и официальная фан-зона - прим. ТАСС) - там, где планируется повышенное скопление людей", - сказал Доморат.

Он уточнил, что в обычные дни пляжи работают с 08:00 до 20:00 мск и купаться в другое время не рекомендуется, так как спасатели и другие дружбы на пляжах не дежурят.

По его словам, также в усиленный режим работы переводятся все службы, отвечающие за уборку города. Жителям города рекомендуется в день матча как можно меньше пользоваться личными автомобилями, чтобы разгрузить дороги. Из-за матча суббота в Сочи объявлена выходным днем.

Четвертьфинал Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, начало встречи - в 21:00 мск. Сборная Хорватии прилетела в Сочи в понедельник и несколько дней будет тренироваться в этом городе. Ожидается, что к матчу прилетят несколько тысяч хорватских болельщиков, для этого организованы чартерные рейсы из Загреба. Сборная России пока не прибыла в Сочи.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия - Хорватия станет последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках чемпионата мира. Сочи уже принял матчи Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1) и Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1).