Песков: график Путина не позволит ему быть на матче сборной РФ против Хорватии

Пока такая поездка в графике президента не появилась, отметил пресс-секретарь

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Рабочий график главы российского государства пока не предусматривает присутствие Владимира Путина на матче сборной России против команды Хорватии, который состоится в субботу на стадионе "Фишт" в Сочи.

Об этом журналистам сообщил журналистам пресс- секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, пока такая поездка в графике Путина не появилась. Пока новых вводных нет", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, планирует ли он сам приехать в Сочи в этот день, Песков ответил, что "будет болеть в Москве". "Нет, я лично не смогу [поехать в Сочи]", - добавил он.

Сборная Хорватии заняла первое место в группе D, в 1/8 финала хорваты в серии послематчевых пенальти обыграли команду Дании (3:2, основное и дополнительное время - 1:1). Россияне в группе А стали вторыми, а в 1/8 финала обыграли испанцев (1:1, по пенальти - 4:3).

Встреча Россия - Хорватия станет последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках чемпионата мира. Сочи уже принял матчи Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1) и Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1).