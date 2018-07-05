Ростуризм: города проведения ЧМ-2018 приняли 5 млн туристов

Основной поток приезжих пришелся на Москву - российскую столицу посетило более 2,7 млн человек

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Города проведения чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в России, в настоящее время посетили 5 млн туристов, включая 2,9 млн иностранцев. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

"По предварительным данным, суммарно города чемпионата мира на данный момент приняли более 5 млн туристов. Основной поток туристов пришелся на Москву - больше 2,7 млн человек, Санкт-Петербург - боле 600 тыс., Сочи - более 500 тыс. Прирост числа туристов в городах - организаторах чемпионата мира составил от 19% в Москве до 1678% в Саранске. В среднем - рост на 74%", - сказал глава ведомства.

Если же говорить об иностранных туристах, то города проведения чемпионата мира посетили 2,9 млн человек. Прирост этого показателя к июню прошлого года составил от 20% в Санкт-Петербурге до 235 раз в Саранске, отметил Сафонов. В Калининграде и Екатеринбурге рост иностранного потока составил 10 раз, в Волгограде - в 15 раз, в других городах проведения чемпионата - рост в 1,5-2 раза.

Чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня и проходит в 11 городах. 15 июля финальный матч состоится в "Лужниках".