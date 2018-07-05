Власти Казани готовы подарить Неймару земельный участок за хет-трик в матче с бельгийцами

Встреча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии пройдет на "Казань-Арене" 6 июля

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Власти Казани готовы подарить бразильскому футболисту Неймару земельный участок в проектируемом экорайоне, если он забьет три мяча в матче чемпионата мира с командой Бельгии. Об этом в четверг журналистам сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

На "Казань-Арене" 6 июля пройдет матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии.

"Надо что-нибудь придумать такое, забьет три гола - найдем спонсора, Неймару подарим первый земельный участок. Представляете, какой магнит будет - жить по соседству с Неймаром, на одной территории экорайона. В Бразилии же жарко, первую квартиру Неймару, если забьет гол и так далее, про спонсоров потом скажем", - сказал он.

Как сообщал ТАСС, власти Татарстана решили создать экспериментальный экорайон в Кировском районе Казани на территории бывшей артиллерийской базы, где будут созданы условия для внегородского образа жизни, а застройка будет интегрирована в природный ландшафт. Для разработки проекта района в четверг 5 июля стартовал международный конкурс среди архитекторов.

В Казани прошли четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Франция - Австралия (2:1), Иран - Испания (0:1), Польша - Колумбия (0:3) и Южная Корея - Германия (2:0).