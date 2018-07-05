Эксперт: профессиональные качества Карасева не повлияли на прекращение его работы на ЧМ

Карасев не попал в список из 17 главных судей, которые продолжат работу на чемпионате мира по футболу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Решение Международной федерации футбола (ФИФА) не включать россиянина Сергея Карасева в список главных арбитров, которые продолжат работу на чемпионате мира, не связано с его профессиональными качествами. Такое мнение ТАСС по телефону высказал бывший председатель судейского комитета Российского футбольного союза, бывший арбитр Андрей Бутенко.

В среду ФИФА сообщила, что Карасев не попал в список из 17 главных судей, которые продолжат работу на турнире. Карасев в качестве главного арбитра отработал один матч - между сборными Австралии и Перу (0:2) в группе С. Арбитр показал шесть желтых карточек.

"Утверждать, что Карасев ниже уровнем остальных арбитров, не имеет смысла, потому что просто так на чемпионат мира не попадают. Сергей доказал всем, а главное себе, что он абсолютно достойно попал на этот международный форум. Ему дали всего одну игру, но это естественно и связано с тем, что он недавно попал в топ-группу. По критериям ФИФА он еще молодой судья", - считает Бутенко.

"Он хорошо отработал свой матч - очень достойно и профессионально, принимая абсолютно правильные решения в ключевых эпизодах, - продолжил собеседник ТАСС. - То, что Карасев не смог продолжить работу на турнире, не связано с его профессиональными качествами. ФИФА считает, что на финальную часть нужно оставить проверенных бойцов. Хотя мне кажется, что многие кандидатуры оставили, чтобы иметь нейтральную сторону в случае необходимости".

Четвертьфинальные матчи чемпионата мира пройдут 6 и 7 июля.