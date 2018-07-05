Сборные России и Хорватии не будут проводить тренировки на арене "Фишт" перед матчем ЧМ

Матч 1/4 финала чемпионата мира Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 июля. /ТАСС/. Футболисты сборных России и Хорватии не станут проводить предыгровые тренировки на сочинском стадионе "Фишт". Об этом журналистам сообщил пресс-атташе российской команды Игорь Владимиров.

Матч 1/4 финала чемпионата мира Россия - Хорватия пройдет 7 июля на арене "Фишт", начало в 21:00 мск. По регламенту, команды имеют право за день до игры провести тренировки на арене, где будет сыграна встреча.

"Сборные России и Хорватии не будут тренироваться на стадионе "Фишт". Данное решение принято для того, чтобы поберечь поле. Команды проведут предыгровые тренировки на запасных аренах", - сказал Владимиров.