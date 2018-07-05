Власти Казани рекомендовали организациям сократить рабочий день 6 июля из-за матча ЧМ-2018

Эта мера поможет снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру в день матча между Бразилией и Бельгией, говорится в сообщении мэрии города

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Мэрия Казани рекомендовала городским организациям сократить рабочий день 6 июля по случаю четвертьфинального матча между сборными Бразилии и Бельгии, который пройдет в этот день в столице Татарстана.

"В Казани руководителям организаций рекомендовано установить продолжительность рабочего дня 6 июля до 14:00. Соответствующее Распоряжение подписано мэром Казани Ильсуром Метшиным. Как отмечается в распоряжении, это связано с проведением в Казани 6 июля матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу", - говорится в опубликованном в четверг сообщении казанской мэрии.

В документе уточняется, что данная мера рекомендована, чтобы снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру в день матча и оптимизировать функционирование жизнедеятельности города.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах. В Казани прошли четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Франция - Австралия (2:1), Иран - Испания (0:1), Польша - Колумбия (0:3) и Южная Корея - Германия (2:0). На "Казань-Арене" также пройдет один из матчей четвертьфинала чемпионата между Бразилией и Бельгией (6 июля).