Граффити с изображением Неймара появилось в Казани к приезду сборной Бразилии

Бразильская команда в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу сыграет со сборной Бельгии на "Казань-Арене"

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Граффити, на котором изображен нападающий Неймар, появилось в Казани к приезду сборной Бразилии на матч 1/4 финала чемпионата мира с командой Бельгии, передает корреспондент ТАСС.

Сборная Бразилии прибудет в столицу Татарстана в пятницу, за день до матча с бельгийцами. Граффити будет видно из окон отеля, где поселятся бразильцы.

"Мы предполагаем, что граффити будет видно из окон гостиницы, где разместится Неймар. Эскиз граффити появился вчера только в 23:00. Ночью приступили к работе над изображением", - сказала представитель исполкома Казани Жанна Белицкая.

Сейчас в Казани создано около 50 объектов уличного искусства, в числе которых и оформленные в футбольной тематике фасады зданий. Ранее появились граффити с изображением португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, до этого ранее в Казани создали изображения с защитником "Рубина" Русланом Камболовым и бывшим полузащитником "Спартака" и сборной СССР Игорем Нетто.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Бразилии встретится с командой Бельгии, матч пройдет 6 июля на стадионе "Казань-Арена" и начнется в 21:00 мск.