Футболист сборной России Дзагоев будет тренироваться в четверг с ограничениями

Российская команда проведет очередную тренировку на базе в подмосковном Новогорске, игроки готовятся к матчу 1/4 финала чемпионата мира

МОСКВА, 5 июля /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев в четверг будет тренироваться с ограничениями. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Футболисты сборной России проведут очередную тренировку на базе в подмосковном Новогорске. Российская команда готовится к матчу 1/4 финала чемпионата мира со сборной Хорватии.

"Юрий Жирков сегодня продолжит индивидуально тренироваться в тренажерном зале . Алан Дзагоев начнет занятие на поле и будет работать с некоторыми ограничениями", - говорится в сообщении пресс-службы.

Дзагоев в среду занимался по индивидуальной программе из-за миофасциального синдрома мышц спины. Жирков также тренировался по индивидуальной программе, у него было диагностировано воспаление мышц голени.

Матч Россия - Хорватия пройдет 7 июля на сочинском стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск.