Гости ЧМ-2018 передадут видеоприветы жителям Москвы в трамваях нового поколения

Кроме того, в трамваях "Витязь-М" пассажиры смогут увидеть анонсы и результаты матчей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Медиаконтент, посвященный чемпионату мира по футболу, запустили в московских трамваях "Витязь-М". Как сообщил в четверг журналистам директор Службы информационных технологий и связи ГУП "Мосгортранс" Дмитрий Ерзамаев, во время поездки пассажиры могут увидеть анонсы и результаты матчей, а также увидеть короткие ролики с приветами и поздравлениями, которые записали для пассажиров посетители столичных фан-зон.

"Медиаэкраны в трамваях нового поколения отображают всю необходимую информацию о движении транспорта по маршруту, остановках и пересадках. В дополнение к ней сегодня пользователи городского транспорта могут узнавать и последние новости чемпионата мира по футболу. Кроме того, в дни чемпионата на информационных экранах запустили уникальную рубрику - болельщики из разных стран мира передают приветы, радуются победам своих команд и делятся эмоциями", - сказал он.

По его словам, в Москву на чемпионат прибыли тысячи иностранных болельщиков, для них информация переведена на английский язык. Новый медиаконтент доступен на всех 180 трамваях "Витязь-М", которые каждый день курсируют по столичным маршрутам. Он добавил, что в будущем медиапанели будут установлены в новых автобусах.

"В дальнейшем эта платформа будет использоваться для информирования в период любых других важных мероприятий, событий города - День города, Новый год, День Победы. Трамваи будут ходить многие десятки лет, а контент будет обновляться каждый день", - отметил генеральный директор компании-разработчика системы информирования "Росинновация" Вадим Мохов.

Он призвал пассажиров оставлять отзывы о работе медианосителей, делиться рекомендациями, чтобы сделать контент "более релевантным, более точным, интересным".

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве на стадионе "Лужники" состоялась церемония открытия мирового первенства, 14 июня прошел первый матч, а 15 июля состоится финальная игра.