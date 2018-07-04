Сочи встретит сборную России по футболу триколором на башне и светодиодным салютом

Российская команда 7 июля в Сочи проведет матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу против сборной Хорватии

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Сборную России по футболу, которая прибудет на матч 1/4 финала чемпионата мира в Сочи, встретят праздничной иллюминацией на телебашне, которая видна из разных концов города-курорта. Впервые триколор будет сочетаться с яркой, праздничной иллюминацией фейерверка, сообщил ТАСС директор краснодарского краевого радиотелевизионного передающего центра Александр Золотов.

В субботу Сочи примет последний для города матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Встреча пройдет на стадионе "Фишт" и начнется в 21:00 мск. Сборная Хорватии прилетела в Сочи в понедельник, российскую команду ждут в городе в четверг.

"Мы очень ждем наших футболистов-победителей. Подготовлен особый праздничный сценарий художественной подсветки сочинской телебашни. С 20:00 в четверг в честь прилета нашей команды запустим иллюминацию триколора, главным украшением которой станут разноцветные розы фейерверка", - рассказал Золотов. По его словам, если российская команда победит, на телевышке зажжется грандиозная иллюминация, которая станет сюрпризом для жителей и гостей Сочи.