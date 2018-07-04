Дополнительный поезд Москва - Сочи запустят к четвертьфиналу ЧМ

Поезд отправится 5 июля с Казанского вокзала в 12:16 мск и прибудет в Сочи ранним утром 7 июля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июля. /ТАСС/. Дополнительный поезд свяжет Москву и Сочи, чтобы доставить болельщиков на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные России и Хорватии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

"Поезд отправится 5 июля с железнодорожного вокзала Москва-Казанская в 12:16 мск с прибытием в Имеретинский Курорт (Сочи) 7 июля в 07:05", - говорится в сообщении. В состав поезда включены вагон-ресторан и 15 купейных вагонов, оснащенных системой кондиционирования воздуха и биотуалетами.

Четвертьфинальная встреча состоится 7 июля в Сочи. Сборная Хорватии уже прибыла в Сочи в понедельник. Ожидается, что на матч прилетят несколько тысяч хорватских болельщиков - из Загреба будут организованы чартерные рейсы. Сборная России пока не прибыла в Сочи.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия - Хорватия станет последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках чемпионата мира. Сочи уже принял матчи Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1), Перу - Австралия (2:0), а также игру 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1).