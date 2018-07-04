Глава департамента судейства РФС сожалеет, что Карасев не будет дальше судить матчи ЧМ

Карасев в качестве главного арбитра отработал один матч турнира - между сборными Австралии и Перу (0:2) в группе С

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение Международной федерации футбола (ФИФА) не включать россиянина Сергея Карасева в список главных арбитров, которые продолжат работу на чемпионате мира, вызывает сожаление. Об этом ТАСС заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров.

В среду ФИФА сообщила, что Карасев не попал в список из 17 главных судей, которые продолжат работу на турнире. Карасев в качестве главного арбитра отработал один матч - между сборными Австралии и Перу (0:2) в группе С. Арбитр показал шесть желтых карточек.

"Для нас большая честь, что российский арбитр работал на чемпионате мира, и я этому очень рад. Жаль, что у него не получилось дальше пройти, но на это есть причины, которые нам все равно никто не объяснит", - сказал Егоров.

Четвертьфинальные матчи чемпионата мира пройдут 6 и 7 июля.