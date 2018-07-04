Юный житель Киргизии вынесет мяч на поле перед матчем сборных России и Хорватии по футболу

Матч 1/4 финала чемпионата мира Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, начало встречи - в 21:00 мск

БИШКЕК, 5 июля. /ТАСС/. Житель Киргизии Ырыскелди Тыныбеков вынесет мяч на поле перед матчем 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь киргизской федерации футбола Наталья Угрюмова.

Матч Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, начало встречи - в 21:00 мск.

"Это право предоставлено нашему 14-летнему соотечественнику Ырыскелди Тыныбекову", - рассказала Угрюмова. По ее словам, подросток получил такую возможность, став победителем специального конкурса.

"Претенденты на победу должны были продемонстрировать знание английского языка, доказать свою коммуникабельность, а также показать футбольные навыки", - уточнила пресс- секретарь. В итоге самым достойным кандидатом жюри признало воспитанника футбольного центра при Федерации футбола Киргизии Тыныбекова.

"Он выйдет на стадион "Фишт" с мячом перед матчем вместе с судьями, потом будет церемония фотографирования, Тыныбеков должен провести на футбольном газоне около трех минут", - сказала Угрюмова. Она также отметила, что после объявления Тыныбекова победителем конкурса сразу стало известно, что он попадет на один из матчей 1/4 финала турнира. "Однако мы даже не догадывались, что это будет встреча сборных России и Хорватии", - подчеркнула она.

Киргизские болельщики проявляют особое внимание к проводимому в РФ чемпионату мира по футболу. Наибольший интерес у них вызывают матчи с участием российской сборной, в эти дни в кафе, барах и ресторанах республики, которые транслируют поединки на больших экранах, практически нет свободных мест. В общей сложности паспорт болельщика чемпионата мира получили около 1,4 тыс. киргизских фанатов.