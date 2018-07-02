Нисино покинет пост главного тренера сборной Японии по футболу

На ЧМ-2018 в России японская команда дошла до 1/8 финала

ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Японии Акира Нисино, чья команда дошла до 1/8 финала чемпионата мира в России, в конце июля покинет свой пост. Об этом в четверг заявил президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима.

"Срок пребывания Нисино в качестве тренера японской сборной истекает в конце этого месяца. Он не будет оставаться на этом посту", - приводит его слова агентство Kyodo.

Пока официально не объявлялось, кто станет преемником Нисино, однако японские спортивные издания сообщают, что основным кандидатом может стать бывший главный тренер сборных Германии и США Юрген Клинсман.