Нисино покинет пост главного тренера сборной Японии по футболу

ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Японии Акира Нисино, чья команда дошла до 1/8 финала чемпионата мира в России, в конце июля покинет свой пост. Об этом в четверг заявил президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима.
"Срок пребывания Нисино в качестве тренера японской сборной истекает в конце этого месяца. Он не будет оставаться на этом посту", - приводит его слова агентство Kyodo.
Пока официально не объявлялось, кто станет преемником Нисино, однако японские спортивные издания сообщают, что основным кандидатом может стать бывший главный тренер сборных Германии и США Юрген Клинсман.
Нисино возглавил японскую команду в апреле этого года, когда Ассоциация футбола Японии приняла решение уволить предыдущего наставника Вахида Халилходжича, сумевшего вывести сборную на чемпионат мира. Его уход объяснили плохим уровнем взаимодействия с подопечными.
В ходе группового этапа ЧМ-2018 сборная Японии обыграла команду Колумбии со счетом 2:1, сыграла вничью с сенегальцами (2:2) и проиграла полякам (0:1), но это не помешало азиатской команде занять второе место в группе H, набрав четыре очка.
В 1/8 финала сборная Японии вела во втором тайме со счетом 2:0 у бельгийцев, но в итоге проиграла - 2:3, пропустив решающий гол на пятой добавленной к основному времени минуте.