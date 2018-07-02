Сборная Японии по футболу вернулась на родину после завершения выступления на ЧМ-2018

ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Национальная сборная Японии в четверг вернулась на родину из России после завершения своего выступления на чемпионате мира по футболу 2018 года. Прямую трансляцию прибытия команды вел телеканал NHK.
В аэропорту футболистов и главного тренера Акиру Нисино встретили несколько сотен болельщиков и журналистов, которые заполнили практически все пространство в зоне прилета одного из терминалов. Появившихся перед ними спортсменов они приветствовали восторженными криками благодарности за хорошее выступление на турнире. Многие выкрикивали имена футболистов, в частности капитана команды Макото Хасебе, который завершает карьеру в сборной.
Как сообщается, многие болельщики приехали в аэропорт вечером в среду, чтобы быть в первых рядах во время встречи спортсменов.
В ходе группового этапа сборная Японии обыграла команду Колумбии со счетом 2:1, сыграла вничью с сенегальцами (2:2) и проиграла полякам (0:1), но это не помешало азиатской команде занять второе место в группе H, набрав четыре очка.
В 1/8 финала сборная Японии вела во втором тайме со счетом 2:0 у бельгийцев, но в итоге проиграла - 2:3, пропустив решающий гол на пятой добавленной к основному времени минуте. Сборная Японии в последний раз выходила в плей-офф чемпионата мира в ЮАР в 2010 году. Тогда она уступила в 1/8 финала в серии пенальти парагвайцам.