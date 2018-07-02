Сборная Японии по футболу вернулась на родину после завершения выступления на ЧМ-2018

В аэропорту футболистов и главного тренера Акиру Нисино встретили несколько сотен болельщиков и журналистов

ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Национальная сборная Японии в четверг вернулась на родину из России после завершения своего выступления на чемпионате мира по футболу 2018 года. Прямую трансляцию прибытия команды вел телеканал NHK. В аэропорту футболистов и главного тренера Акиру Нисино встретили несколько сотен болельщиков и журналистов, которые заполнили практически все пространство в зоне прилета одного из терминалов. Появившихся перед ними спортсменов они приветствовали восторженными криками благодарности за хорошее выступление на турнире. Многие выкрикивали имена футболистов, в частности капитана команды Макото Хасебе, который завершает карьеру в сборной.

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