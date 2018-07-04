Сборная Бразилии по футболу поблагодарила Сочи за прием во время чемпионата мира

Ранее мэр Сочи Анатолий Пахомов на прощание подарил президенту Бразильской конфедерации футбола Рожерио Кабокло матрешку с изображением сочинского морского порта

ТАСС, 5 июля. Сборная Бразилии по футболу поблагодарила Сочи, где команда базировалась во время чемпионата мира в России, за прием. Соответствующее сообщение опубликовано на странице сборной в Twitter.

Благодарность городу была выражена на русском и португальском языке. "Спасибо, Сочи! Obrigado (спасибо по- португальски - прим. ТАСС), Сочи! Сборная Бразилии говорит до свидания своему дому в России, теперь команда будет путешествовать из города в город, в зависимости от мест проведения матчей", - сказано в сообщении.

Сборная Бразилии во время чемпионата мира жила и тренировалась на базе "Юг-спорт" в Сочи. В четверг команда покинет город и отправится в Казань, где сыграет с бельгийцами в четвертьфинале турнира.