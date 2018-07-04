Сборная Бразилии по футболу поблагодарила Сочи за прием во время чемпионата мира

ТАСС, 5 июля. Сборная Бразилии по футболу поблагодарила Сочи, где команда базировалась во время чемпионата мира в России, за прием. Соответствующее сообщение опубликовано на странице сборной в Twitter.
Spasiba, Sochi! / Obrigado, Sochi!— CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 4, 2018
A partir de agora a #SeleçãoBrasileira se despede da sua casa na Rússia e viaja de cidade em cidade a cada fase da #Copa2018 pic.twitter.com/QCXk0kzfQc
Благодарность городу была выражена на русском и португальском языке. "Спасибо, Сочи! Obrigado (спасибо по- португальски - прим. ТАСС), Сочи! Сборная Бразилии говорит до свидания своему дому в России, теперь команда будет путешествовать из города в город, в зависимости от мест проведения матчей", - сказано в сообщении.
Сборная Бразилии во время чемпионата мира жила и тренировалась на базе "Юг-спорт" в Сочи. В четверг команда покинет город и отправится в Казань, где сыграет с бельгийцами в четвертьфинале турнира.
Ранее мэр Сочи Анатолий Пахомов на прощание подарил президенту Бразильской конфедерации футбола Рожерио Кабокло матрешку с изображением сочинского морского порта. Кабокло заявил, что все футболисты и их родственники чувствовали себя прекрасно в городе. Также бразильцы подарили Пахомову футболку со своими автографами.
В матче 1/8 финала мирового первенства бразильские футболисты обыграли команду Мексики со счетом 2:0. В четвертьфинале на стадионе "Казань-Арена" сборная Бразилии встретится с бельгийцами, матч пройдет 6 июля и начнется в 21:00 мск.