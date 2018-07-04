историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
5 июля, 00:26
Команды продолжают подготовку к 1/4 финала ЧМ, проигравшие покидают турнир в России
Футболисты сборной России
© Михаил Александров/ТАСС
Ближайшие матчи
6 июля, 17:00
1/4 финала
УругвайФранция
6 июля, 21:00
1/4 финала
БразилияБельгия
7 июля, 17:00
1/4 финала
ШвецияАнглия
расписание всех игр
Для просмотра матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии планируется организовать фан-зону рядом со стадионом "Спартак"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Среда на чемпионате мира по футболу стала выходным днем в календаре турнира. Восемь четвертьфиналистов продолжают подготовку к решающим матчам на своих базах, а команды, вылетевшие с турнира, покидают Россию.

Полузащитник сборной России Александр Самедов вернулся к тренировкам в общей группе. Во вторник футболист занимался по индивидуальной программе. Юрий Жирков, у которого было диагностировано воспаление мышц голени, продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

В составе сборной Хорватии - соперника россиян по четвертьфиналу - по индивидуальной программе тренировался полузащитник Матео Ковачич, получивший травму плеча в матче 1/8 финала с датчанами.

Сборная Бельгии тренировалась в полном составе перед встречей с командой Бразилии. Игроки были разбиты на две группы. Футболисты, принимавшие участие в матче с японцами, занимались в тренажерном зале, а другая группа тренировалась на поле вместе с вратарями. Такое же разделение произошло и у шведской сборной. В составе скандинавов тренировку пропустил полузащитник Альбин Экдаль.

Смотрите также
Около 9 тыс. фанатов сборной Бразилии ожидаются в Казани на матче ЧМ с командой Бельгии

В составе англичан травму в матче с колумбийцами получил нападающий Джейми Варди. Футболист может пропустить четвертьфинальную игру с командой Швеции. После рождения дочки в расположение сборной Англии вернется полузащитник Фабиан Дельф.

Французская газета L`Equipe сообщила, что нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани пропустит матч 1/4 финала с командой Франции. В игре 1/8 финала с португальцами Кавани забил два мяча в ворота действующих чемпионов Европы, а во втором тайме получил отек мышц ноги. Официальной информации по поводу неучастия Кавани в предстоящем матче не было.

Бразильскому арбитру доверили матч сборных России и Хорватии

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о назначении судей на четвертьфинальные матчи чемпионата мира. На матч между сборными России и Хорватии главным арбитром назначен бразилец Сандро Риччи. Его ассистентами будут бразильцы Эмерсон Де Карвальо и Марсело ван Гассе, а резервным судьей - замбиец Джанни Сиказу. Встреча состоится 7 июля на сочинском стадионе "Фишт".

На матч между сборными Уругвая и Франции (6 июля, Нижний Новгород) назначен аргентинский арбитр Нестор Питана. Игру команд Бразилии и Бельгии (6 июля, Казань) в роли главного судьи отработает серб Милорад Мажич, а встречу англичан и шведов (7 июля, Самара) - голландец Бьорн Кейперс.

Смотрите также
Бразилец Риччи назначен главным судьей матча 1/4 финала ЧМ Россия - Хорватия

Для просмотра матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии планируется организовать фан-зону рядом со стадионом "Спартак". Арена больше не примет матчи чемпионата мира, а на фасаде стадиона расположен большой экран.

"Знаю, что сейчас принято решение о том, что 7 июля вокруг стадиона будет фан-зона в день матча с хорватами", - сказал ТАСС член совета директоров "Спартака" Андрей Федун.

Официальной фан-зоной ФИФА является площадка на Воробьевых горах. Она вмещает 25 тысяч человек и уже не раз в день матчей была перегружена. Московские власти рекомендовали болельщикам выбирать другие места для просмотра матчей чемпионата мира, так как боятся, что всем желающим не хватит места для просмотра игры на одной площадке.

Российские и немецкие болельщики сыграли на Красной площади

Любители футбола и бывшие футболисты из России и Германии провели матч дружбы на Красной площади. Игра проходила на временной футбольной площадке. В составе немецкой команды выступал бывший нападающий московского "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи. За хозяев играли Руслан Пименов и Дмитрий Сенников.

Смотрите также
Российские и немецкие болельщики провели футбольный матч дружбы на Красной площади

Встреча завершилась победой россиян со счетом 7:2. Обе стороны остались довольны мероприятием. После игры участники дружески обнимались и фотографировались.

В матче принимал также участие чрезвычайный и полномочный посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич, который отметил хорошую организацию турнира. "Для меня большая честь быть приглашенным на этот матч. Россия проводит прекрасный чемпионат мира, и эта игра - она мирная. Футбол - это игра, которая объединяет народы, сближает людей", - сказал посол.

Хулиганские выходки фанатов

Перед матчем между сборными Англии и Колумбии один из английских болельщиков осквернил памятник футболисту Федору Черенкову, написав слово "England". Камеры зафиксировали хулигана, после чего он был задержан.

В среду в пресс-службе Тушинского суда, где рассматривалось дело, ТАСС сообщили о признании виновным английского болельщика Холла Руфуса Эдвара. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в 3000 рублей. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что 20-летний молодой человек извинился за нанесение надписи на памятнике, которая была позднее стерта.

Смотрите также
Английскому фанату грозит административное наказание за осквернение памятника Черенкову

Сборная Колумбии в 1/8 финала чемпионата мира уступила англичанам в серии послематчевых пенальти. Матеус Урибе не реализовал пенальти, пробив в перекладину, а удар нападающего Карлоса Бакки отразил вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд. В течение нескольких минут оба футболиста в социальных сетях получили угрозы смерти от колумбийских болельщиков. Они советовали футболистам не возвращаться в страну.

В пресс-службе сборной Колумбии ТАСС сообщили о том, что команда полетит на родину в полном составе. После первого матча угрозы со стороны болельщиков получал полузащитник Карлос Санчес. Футболист сыграл рукой в своей штрафной площади на третьей минуте матча с японцами (1:2), из-за чего в ворота южноамериканской команды был назначен пенальти, а Санчесу предъявлена красная карточка.

История колумбийского футбола знает случай убийства игрока сборной после чемпионата мира. Андрес Эскобар был убит после ЧМ-1994 в США. Футболист забил мяч в свои ворота в решающей игре группового этапа с хозяевами чемпионата (1:2). Сборная Колумбии, считавшаяся одним из фаворитов того мирового первенства, покинула турнир после группового этапа.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Сборная Бразилии по футболу поблагодарила Сочи за прием во время чемпионата мира
5 июля, 00:34
Команды продолжают подготовку к 1/4 финала ЧМ, проигравшие покидают турнир в России
5 июля, 00:26
Что приготовили города-организаторы ЧМ-2018 для болельщиков 5 июля
5 июля, 00:11
Российские и немецкие болельщики провели футбольный матч дружбы на Красной площади
4 июля, 22:48
Арбитр Карасев завершил работу на чемпионате мира
4 июля, 22:00
Голландский арбитр Бьорн Кейперс будет работать на матче 1/4 финала ЧМ Швеция - Англия
4 июля, 21:39
Бразилец Риччи назначен главным судьей матча 1/4 финала ЧМ Россия - Хорватия
4 июля, 21:32
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White