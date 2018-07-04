Команды продолжают подготовку к 1/4 финала ЧМ, проигравшие покидают турнир в России

Для просмотра матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии планируется организовать фан-зону рядом со стадионом "Спартак"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Среда на чемпионате мира по футболу стала выходным днем в календаре турнира. Восемь четвертьфиналистов продолжают подготовку к решающим матчам на своих базах, а команды, вылетевшие с турнира, покидают Россию. Полузащитник сборной России Александр Самедов вернулся к тренировкам в общей группе. Во вторник футболист занимался по индивидуальной программе. Юрий Жирков, у которого было диагностировано воспаление мышц голени, продолжает тренироваться по индивидуальной программе. В составе сборной Хорватии - соперника россиян по четвертьфиналу - по индивидуальной программе тренировался полузащитник Матео Ковачич, получивший травму плеча в матче 1/8 финала с датчанами. Сборная Бельгии тренировалась в полном составе перед встречей с командой Бразилии. Игроки были разбиты на две группы. Футболисты, принимавшие участие в матче с японцами, занимались в тренажерном зале, а другая группа тренировалась на поле вместе с вратарями. Такое же разделение произошло и у шведской сборной. В составе скандинавов тренировку пропустил полузащитник Альбин Экдаль.

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В составе англичан травму в матче с колумбийцами получил нападающий Джейми Варди. Футболист может пропустить четвертьфинальную игру с командой Швеции. После рождения дочки в расположение сборной Англии вернется полузащитник Фабиан Дельф. Французская газета L`Equipe сообщила, что нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани пропустит матч 1/4 финала с командой Франции. В игре 1/8 финала с португальцами Кавани забил два мяча в ворота действующих чемпионов Европы, а во втором тайме получил отек мышц ноги. Официальной информации по поводу неучастия Кавани в предстоящем матче не было. Бразильскому арбитру доверили матч сборных России и Хорватии Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о назначении судей на четвертьфинальные матчи чемпионата мира. На матч между сборными России и Хорватии главным арбитром назначен бразилец Сандро Риччи. Его ассистентами будут бразильцы Эмерсон Де Карвальо и Марсело ван Гассе, а резервным судьей - замбиец Джанни Сиказу. Встреча состоится 7 июля на сочинском стадионе "Фишт". На матч между сборными Уругвая и Франции (6 июля, Нижний Новгород) назначен аргентинский арбитр Нестор Питана. Игру команд Бразилии и Бельгии (6 июля, Казань) в роли главного судьи отработает серб Милорад Мажич, а встречу англичан и шведов (7 июля, Самара) - голландец Бьорн Кейперс.

Для просмотра матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии планируется организовать фан-зону рядом со стадионом "Спартак". Арена больше не примет матчи чемпионата мира, а на фасаде стадиона расположен большой экран. "Знаю, что сейчас принято решение о том, что 7 июля вокруг стадиона будет фан-зона в день матча с хорватами", - сказал ТАСС член совета директоров "Спартака" Андрей Федун. Официальной фан-зоной ФИФА является площадка на Воробьевых горах. Она вмещает 25 тысяч человек и уже не раз в день матчей была перегружена. Московские власти рекомендовали болельщикам выбирать другие места для просмотра матчей чемпионата мира, так как боятся, что всем желающим не хватит места для просмотра игры на одной площадке. Российские и немецкие болельщики сыграли на Красной площади Любители футбола и бывшие футболисты из России и Германии провели матч дружбы на Красной площади. Игра проходила на временной футбольной площадке. В составе немецкой команды выступал бывший нападающий московского "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи. За хозяев играли Руслан Пименов и Дмитрий Сенников.

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Встреча завершилась победой россиян со счетом 7:2. Обе стороны остались довольны мероприятием. После игры участники дружески обнимались и фотографировались. В матче принимал также участие чрезвычайный и полномочный посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич, который отметил хорошую организацию турнира. "Для меня большая честь быть приглашенным на этот матч. Россия проводит прекрасный чемпионат мира, и эта игра - она мирная. Футбол - это игра, которая объединяет народы, сближает людей", - сказал посол. Хулиганские выходки фанатов Перед матчем между сборными Англии и Колумбии один из английских болельщиков осквернил памятник футболисту Федору Черенкову, написав слово "England". Камеры зафиксировали хулигана, после чего он был задержан. В среду в пресс-службе Тушинского суда, где рассматривалось дело, ТАСС сообщили о признании виновным английского болельщика Холла Руфуса Эдвара. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в 3000 рублей. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что 20-летний молодой человек извинился за нанесение надписи на памятнике, которая была позднее стерта.

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