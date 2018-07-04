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5 июля, 00:11
Что приготовили города-организаторы ЧМ-2018 для болельщиков 5 июля
© Денис Тырин/ТАСС
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Гостей турнира ждут фотовыставки, концерты, спектакли и мастер-классы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Выставки снимков эпохи Николая II и лучших фотографов современной России в Петербурге и Калининграде, участие в виртуальном сражении в Волгограде, Штраус-гала в Сочи, зарядка на берегу Дона и кинопоказ в казанском лесу, - эти и многие другие события ожидают гостей чемпионата мира по футболу в четверг. Подробнее о культурной программе для болельщиков в городах-организаторах - в материале ТАСС.

Россия через фотообъектив

В Санкт-Петербурге в четверг откроется выставка фотоснимков Николая II и его семьи, посвященная отмечаемому в этом году 150-летию со дня рождения последнего российского императора. На площадке Государственного музейно-выставочного центра "Росфото" публике представят снимки, сделанные лучшими отечественными фотографами эпохи, на которых Николай II запечатлен при дворе, во время дипломатических визитов.

В отдельном разделе выставки представлены фотографии, выполненные самим Николаем II и членами императорской семьи.

"С 1896 года, когда у Николая II появился первый фотоаппарат, он уже практически никогда с ним не расставался. Каждый год он любовно собирал семейные снимки в альбом, собственноручно вклеивал и подписывал их", - отмечают организаторы. Помимо фотокадров, посетители экспозиции увидят 30-минутную кинохронику, которая на основе документальных видеоматериалов расскажет о жизненном пути императора.

Фотографии победителей конкурса Best of Russia ("Лучшие фотографии России") 2017 года смогут увидеть гости Калининграда в городском музее изобразительных искусств, сообщили ТАСС в музее. Посетители познакомятся с тем, как видят свою страну профессиональные фотографы и любители из всех регионов страны. В конкурсе прошлого года приняли участие работы в номинации "Люди. События. Повседневная жизнь", специальной номинацией проекта были "Юбилеи", в которой представлены работы, посвященные 205-летию Бородинского сражения, 60-летию отечественной космонавтики, 100-летию Октябрьской революции, 200-летию со дня рождения Айвазовского и ключевым событиям в современной жизни России.

Между матчами - в музеи и театры

В музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде туристы виртуально могут поучаствовать в сражении благодаря мультимедийной экспозиции с разрывами бомб, снарядов и росчерками трассирующих пуль. Областной краеведческий музей предлагает посетить выставки об археологических находках древних сарматов, проживающих на территории современной Волгоградской области. А вечером 5 июля жителей и гостей города ждут в областной филармонии - здесь состоится концерт Волгоградского академического симфонического оркестра "Легенды XX века".

В четверг из-за отсутствия трансляций матчей в фан-зоне в Самаре будет выходной, и болельщиков в этот день приглашают посетить недавно открывшийся музей знаменитого уроженца этого города - кинорежиссера Эльдара Рязанова. 5 июля в музее состоится праздник - будут чествовать тысячного посетителя. В здании Самарской областной юношеской библиотеки в этот день пройдет мастер-класс по созданию славянских кукол-оберегов из ткани. Занятие проведет мастер текстильной игрушки Елена Финогенова.

В Нижнем Новгороде в Государственном литературно-мемориальном музее Н. А. Добролюбова откроется выставка живописи Евгения Фролова, которого называют нижегородским голландцем. Фролов - художник с узнаваемой манерой письма, основанной на технике старых мастеров. Среди его любимых классиков были "малые голландцы", а также Ван Гог, Караваджо и Рембрандт.

В театре "Вера" состоится спектакль "Минин", посвященный 400-летию нижегородского ополчения. "Тема нашего скоморошьего представления - одна из величайших трагедий отечественной истории и выдающийся пример народного подвига, героем которого стал наш земляк - Козьма Минин. Под трезвон бубенцов странствующие скоморохи рассказывают о страшном Лобном месте, о сражениях, об ополчении, об утратах и великой победе", - сообщает пресс-служба театра.

Штраус-гала, разминка на Дону и кино в лесу

В Сочи в четверг в парке науки и искусства образовательного центра "Сириус" - рядом со стадионом "Фишт" - болельщиков ждут на концерт "Штраус-Гала: сказки Венского леса". Здесь выступит симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" и немецкий дирижер Михаэль Гюттлер.

"Это будет праздник восхитительных мелодий! Прозвучат чарующие вальсы и искрометные польки, танцы и песни, написанные династией Штраусов. Мы приглашаем всех болельщиков чемпионата мира по футболу насладиться атмосферой, где каждому захочется танцевать", - рассказали в пресс-службе центра.

В открытом фойе Зимнего театра, со стороны моря состоится общедоступная танцевальная программа в стиле "зумба".

В Ростове-на-Дону уже сыграли пять матчей чемпионата мира, но культурные площадки и фестиваль болельщиков продолжают работать. В четверг на набережной реки Дон пройдет спортивная разминка для всех желающих. Затем на протяжении дня там будут транслировать фильмы о Ростове, а вечером состоится дискотека. Кроме того, в парке на левом берегу Дона выступят казачьи коллективы.

В Казани продолжится серия кинопоказов под открытым небом на футбольную тему. Так, в Горкинско-Ометьевском лесу 5 июля в 20:30 мск начнется просмотр фильма "Моя жизнь" Алексея Луканева. Фильм расскажет о непростой судьбе героя, который влюблен в футбол и мечтает стать великим футболистом.

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Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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