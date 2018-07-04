Российские и немецкие болельщики провели футбольный матч дружбы на Красной площади

Российские фанаты добились победы со счетом 7:2

Матч проходил на временном футбольном поле, установленном напротив ГУМа. Дождь и сильный ветер не испугал команды и болельщиков - игра состоялась даже в ненастную погоду. В составе как немецкой, так и российской команды болельщиков были бывшие футболисты. Главной угрозой в составе немцев был Кевин Кураньи, в составе команды российских болельщиков выделялись Руслан Пименов и Дмитрий Сенников.

Перед игрой с приветственным словом выступил чрезвычайный и полномочный посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич-Зеерхаузен. "Для меня большая честь быть приглашенным на этот матч, - сказал он. - Россия проводит прекрасный чемпионат мира, и эта игра - она мирная. Футбол - это игра, которая объединяет народы, сближает людей".

Несмотря на товарищеский характер встречи, игра проходила с максимальными эмоциями и самоотдачей. Команда российских болельщиков одержала победу со счетом 7:2.

После игры соперники обнимались, фотографировались на фоне Кремля и шутили. "Да, я немец, но несколько сезонов провел в Москве. Так что для меня, можно сказать, игра была домашней. Я получил колоссальное удовольствие", - заявил Кураньи.

Сборная Германии на чемпионате мира в России не смогла выйти из группы, команда России пробилась в четвертьфинал, где 7 июля в Сочи сыграет с хорватами.