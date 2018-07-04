Арбитр Карасев завершил работу на чемпионате мира

ТАСС, 4 июля. Россиянин Сергей Карасев не вошел в список арбитров, которые обслужат оставшиеся матчи на чемпионате мира по футболу в России. Список арбитров приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Карасев в качестве главного арбитра на чемпионате мира отработал один матч - между сборными Австралии и Перу (0:2) в группе С. Арбитр показал шесть желтых карточек.
В список арбитров, которые продолжат работу на чемпионате мира, вошли Алиреза Фагани (Иран), Абдулла Наваф Шукралла (Бахрейн), Маланг Дидью (Сенегал), Джанни Сиказу (Замбия), Марк Гейгер (США), Джейр Марруфо (США), Цезарь Артуро Рамос Палазуэлос (Мексика), Андрес Куна (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сандро Риччи (Бразилия), Мэттью Конгер (Новая Зеландия), Джюнейт Чакыр (Турция), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Антонио Матеу (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения).
Четвертьфинальные матчи чемпионата мира пройдут 6 и 7 июля, полуфинальные - 10 и 11 июля. Матч за третье место состоится 14 июля, финальный поединок пройдет 15 июля.