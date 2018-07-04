Арбитр Карасев завершил работу на чемпионате мира

Россиянин в качестве главного судьи на чемпионате мира отработал один матч - между сборными Австралии и Перу

ТАСС, 4 июля. Россиянин Сергей Карасев не вошел в список арбитров, которые обслужат оставшиеся матчи на чемпионате мира по футболу в России. Список арбитров приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Карасев в качестве главного арбитра на чемпионате мира отработал один матч - между сборными Австралии и Перу (0:2) в группе С. Арбитр показал шесть желтых карточек.