The Guardian изменила формулировку статьи, где говорилось о приглашении Мэй на ЧМ-2018

В материале теперь сказано, что "Тереза Мэй приглашается на четвертьфинальный матч чемпионата мира". До этого газета писала, что РФ якобы "направила новое приглашение" британскому премьеру

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Газета The Guardian изменила формулировку статьи, в которой изначально делалось ошибочное утверждение о направлении премьер-министру Великобритании Терезе Мэй повторного приглашения на чемпионат мира по футболу в России. Об этом свидетельствует обновленная версия материала, размещенного в среду на сайте издания.

В ней сказано, что "Россия игриво сказала, что Тереза Мэй приглашается на четвертьфинальный матч чемпионата мира с участием сборной Англии в субботу". Однако, как указывается в сообщении, премьерская канцелярия пока утверждает, что бойкот российского футбольного первенства со стороны высокопоставленных членов британского правительства и членов королевской семьи продолжает оставаться в силе.

В первоначальном же варианте было сказано, что после матча сборной Англии с колумбийцами в 1/8 финала Россия якобы "направила новое приглашение Терезе Мэй, чтобы снять бойкот чемпионата мира на уровне министров".

В среду представитель посольства РФ в Лондоне опроверг первоначальную версию публикации. Он заявил корреспонденту ТАСС, что "индивидуальные приглашения британским политикам на чемпионат мира не направлялись и, соответственно, не отзывались". По словам дипломата, российская сторона, вопреки информации в The Guardian, никого специально не "завлекает", но рада дать возможность всем поддержать свою команду, включая и представителей Великобритании.

Ранее британские власти в ответ на отравление в начале марта в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии приняли решение заморозить все контакты с РФ на высоком уровне. В свете этого решения ни один высокопоставленный представитель Великобритании не отправился в Россию, где сборная Англии пробилась в четвертьфинал турнира.

Лондон утверждает, что Москва "с большой степенью вероятности" стоит за отравлением Скрипалей. Россия категорически отрицает подобные утверждения.