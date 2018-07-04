Загрузка отелей в день матча Россия - Хорватия может стать рекордной для Сочи за весь ЧМ

Четвертьфинал Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи

СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Отели Сочи загружены в среднем на 95% накануне матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные России и Хорватии, это может стать рекордным для курорта за все время турнира показателем, сообщил ТАСС в среду начальник городского управление курортов и рекреационных ресурсов Сергей Доморат.

Четвертьфинал Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, начало встречи - в 21:00 мск. Сборная Хорватии прилетела в Сочи в понедельник и несколько дней будет тренироваться в этом городе. Ожидается, что к матчу прилетят несколько тысяч хорватских болельщиков, для этого даже организованы несколько чартеров из Загреба. Сборная России пока не прибыла в Сочи; предполагается, что на матче будет большое количество российских болельщиков.

"В этот день загрузка гостиниц у нас порядка 95%. Номеров уже не найти, честно говоря. Единичные, случайные остаются свободные места. А так все отели переполнены", - сказал Доморат.

Он уточнил, что высокая загрузка была и в дни других матчей, но в субботу число занятых номеров может оказаться самым высоким за все время турнира. "В этот раз у нас повышенная активность людей. 95% - это среднее по городу, но 100% не бывает: в любое время есть выезжающие, приезжающие. Как правило, полные отели - это 95-97%, больше не бывает", - отметил собеседник агентства.

Как сообщила пресс-служба краевой администрации, число брони на 7 июля выросло на 65% по сравнению с прошлым летом.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия - Хорватия станет последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках чемпионата мира. Сочи уже принял матчи Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1) и Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1).