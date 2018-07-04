Кокорин: сборная России пройдет хорватов в 1/4 финала чемпионата мира по футболу

Нападающий "Зенита" рассказал, как смотрел матч 1/8 финала чемпионата мира Испания - Россия

"Хорватская команда неплохо смотрится, но у сборной России такая сетка, что можно дойти до полуфинала, а потом и до финала, - приводит слова Кокорина пресс-служба клуба. - Думаю, что нашим ребятам удастся пройти сборную Хорватии. Ставлю на победу российский команды со счетом 1:0".

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу пройдет команду Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира и может дойти до финала турнира. Такое мнение высказал нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который пропускает турнир из-за травмы.

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Нападающий "Зенита" рассказал, как смотрел матч 1/8 финала чемпионата мира между подопечными Станислава Черчесова и сборной Испании. "Игру смотрел вместе с семьей и компанией иностранцев, которые по ходу встречи начали болеть за сборную России, - сообщил Кокорин. - На мой взгляд, исход матча полностью справедлив. Понятно, что наша команда играла от обороны, но испанцы не создали ни одного момента, если не считать автогол Сергея Игнашевича".

Кокорин получил травму крестообразных связок колена 15 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкой команды "Ред Булл Лейпциг" (1:1). Нападающий продолжает восстанавливаться после повреждения на сборе в Австрии с клубом из Санкт-Петербурга и уже тренируется по индивидуальной программе.

В воскресенье сборная России в серии послематчевых пенальти обыграла испанцев и вышла в 1/4 финала чемпионата мира. В четвертьфинале подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Хорватии. Матч состоится в субботу на сочинском стадионе "Фишт" (начало - 21:00 мск).