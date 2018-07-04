Кураньи: сборная России способна удивить в матче с хорватами на ЧМ-2018

Бывший форвард сборной Германии и московского "Динамо" считает хорватскую команду сильной и сбалансированной

МОСКВА, 4 июля /ТАСС/. Футболисты сборной России способны преподнести сюрприз в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды Хорватии. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий московского "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи.

Сборные России и Хорватии встретятся 7 июля на сочинском стадионе "Фишт", начало встречи - 21:00 мск.

"У хорватов очень сильная и сбалансированная команда, которая показывает отличный футбол на чемпионате мира, - отметил Кураньи. - Однако не стоит забывать, что сборная России играет дома, при своей публике, а это очень серьезная поддержка. Так что я бы не стал заранее отдавать победу хорватам - сборная России способна удивить, что уже ранее продемонстрировала в матче против испанцев".

Кураньи выступал за "Динамо" с 2010 по 2015 год. В 2014-15 гг. клуб возглавлял главный тренер сборной России Станислав Черчесов.