Мэр Сочи подарил матрешку сборной Бразилии по футболу, которая покидает город-курорт

Бразильцы преподнесли мэру футболку со своими автографами, которая пополнит коллекцию Музея спортивной славы Сочи

Кроме того, мэр подарил бразильцам сочинский чай, который, как известно, является самым северным в мире, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Около 9 тыс. фанатов сборной Бразилии ожидаются в Казани на матче ЧМ с командой Бельгии

"Бразильской команде очень понравилось в Сочи. Они высоко оценили и город, и море, и тренировочную базу (стадион "Юг-спорт"), и сочинское гостеприимство. Им здесь все очень понравилось", - сказал Пахомов.

По словам Кабокло, Сочи - это прекрасный город, все футболисты и их родственники чувствовали себя здесь хорошо. "Солнце, море и пляж - это было прекрасно. Уверен, что футболисты никогда не забудут время, проведенное здесь, они будут тепло вспоминать Сочи. Мы уверены, что дойдем до финала и сюда еще вернемся", - отметил Кабокло.

Бразильцы преподнесли мэру футболку со своими автографами, которая пополнит коллекцию Музея спортивной славы Сочи. В четверг южноамериканцы покинут Сочи, чтобы отправиться в города, где назначены матчи с ее участием.

В матче 1/8 финала мирового первенства бразильские футболисты обыграли команду Мексики со счетом 2:0. В четвертьфинале на стадионе "Казань-Арена" сборная Бразилии встретится с бельгийцами, матч пройдет 6 июля и начнется в 21:00 мск.