Виллиан надеется, что он и Азар останутся друзьями после матча ЧМ Бразилия - Бельгия

Игрок также отметил, что в игре со сборной Бельгии бразильцам будет трудно забивать голы, так как бельгийский вратарь Тибо Куртуа считается одним из лучших голкиперов этого чемпионата мира

В понедельник сборная Бразилии одержала победу над командой Мексики со счетом 2:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира. В четвертьфинале бразильцы встретятся с командой Бельгии.

СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Футболист сборной Бразилии Виллиан надеется, что ему удастся сохранить хорошие отношения с полузащитником команды Бельгии Эденом Азаром, с которым они вместе играют в английском клубе "Челси". Об этом он сообщил журналистам.

"В "Челси" я играю уже пять лет, но первый раз буду играть против Эдена Азара. У нас хорошие отношения в клубе, однако сейчас время защищать каждому из нас свою сторону: мне - бразильскую, ему - бельгийскую. Я надеюсь, что у меня это получится лучше, но вне зависимости от исхода матча мы останемся друзьями", - сказал Виллиан.

Он также отметил, что в игре со сборной Бельгии бразильцам будет трудно забивать голы, так как бельгийский вратарь Тибо Куртуа считается одним из лучших голкиперов этого чемпионата мира.

"Против Куртуа трудно играть. Он один из лучших вратарей на чемпионате, к тому же и очень высокий, так что забивать голы будет трудно, поэтому всем нам нужно приложить все усилия в предстоящей игре", - добавил футболист.

Матч между сборными Бразилии и Бельгии пройдет 6 июля в Казани, игра начнется в 21:00 мск.