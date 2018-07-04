Как живет Нижний Новгород в преддверии 1/4 финала ЧМ

Один из жителей города предложил печатать футболки с надписью "Боругвай", так как тренировочная база сборной Уругвая находится в городе Бор Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. Нижний Новгород в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Уругвая живет выставками, экскурсиями на ретро-трамвае и интернет-мемами вокруг предстоящей встречи. Последняя игра на стадионе прошла 1 июля, а ближайшая, которая станет последней для города в рамках турнира, состоится 6 июля. В этот продолжительный промежуток времени, когда кажется, что футбольные страсти начинают угасать, болельщики развлекают друг друга остроумными шутками. Некоторые из них приобретают большую популярность, превращаясь в интернет-мемы и даже получают материальное воплощение.

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На этой неделе житель города Евгений Шуклин предложил печатать футболки с надписью "Боругвай". Дело в том, что тренировочная база сборной Уругвая находится в городе Бор Нижегородской области. "Собственно, что получится, если соединить Бор и Уругвай? Правильно, Боругвай! Именно в этой стилистике был обыгран флаг дорогих гостей, где теперь красуется борский герб", - пояснил свою идею автор. Он выложил в интернете макет изображения флага южноамериканского государства с гербом Бора вместо принятого "майского солнца", чтобы все желающие могли самостоятельно нанести принт на футболку. Несколько человек воспользовались советом и красуются на улицах в одежде с необычным рисунком. "У меня была обычная черная футболка, без каких-либо изображений, которую я оживил. Теперь пойду на стадион, чтобы поддержать команду, которая нам почти что родная", - рассказал ТАСС один из местных жителей по имени Станислав, замеченный в майке с шутливым изображением. Поездка на ретро-трамвае и поход в музей Культурная составляющая в ожидании матча чемпионата мира в среду пополнилась выставкой "Быть на земле человеком" в музее Добролюбова. Она продолжает цикл экспозиций, посвященных юбилею писателя Максима Горького. На суд зрителя представлены авторские коллекции текстильных кукол по произведениям "Детство", "Мещане", "Васса Железнова", "Рождение человека", "Дело Артамоновых", "Мать". Также демонстрируются коллективная лоскутная работа "Страницы", коллекция тканых поясов "Земля-матушка", авторские тканые панно. "Участники мастерской прикладного творчества "Параскева" попытались приемами декоративно- прикладного искусства возбудить интерес и желание зрителя XXI века вновь обратиться к творчеству знаменитого писателя, насладиться красотой русской речи, восхититься богатством его литературного наследия", - объяснили свой посыл зрителям в музее.

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