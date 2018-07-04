Хорватский футболист Ковачич тренируется индивидуально в преддверии игры с россиянами

СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич тренируется по индивидуальной программе в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира против команды России. Остальные футболисты хорватской сборной работают без ограничений, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Сборная Хорватии вышла в плей-офф с первого места в группе D, в 1/8 финала хорваты победили датчан в серии пенальти (3:2, основное и дополнительное время - 1:1). В четвертьфинале чемпионата мира сборная Хорватии встретится с командой России. Матч пройдет 7 июля на сочинском стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск.
Сборная Хорватии проводит занятие в среду на тренировочном поле "Адлер-1". Ковачич, получивший повреждение плеча в матче с датчанами, работает индивидуально. Остальные футболисты, в том числе защитник Иван Стринич, пропустивший тренировку во вторник, занимаются в штатном режиме.
В первые 15 минут тренировки, открытые для представителей СМИ, сборная Хорватии провела разминку и в группах приступила к отработке передач.
Четвертьфиналы ЧМ-2018 пройдут 6 и 7 июля. Победитель матча Россия - Хорватия 11 июля в "Лужниках" сыграет с командой Швеции или Англии.