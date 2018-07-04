Хорватский футболист Ковачич тренируется индивидуально в преддверии игры с россиянами

В первые 15 минут тренировки, открытые для представителей СМИ, сборная Хорватии провела разминку и в группах приступила к отработке передач

СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич тренируется по индивидуальной программе в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира против команды России. Остальные футболисты хорватской сборной работают без ограничений, передает корреспондент ТАСС с места событий. Сборная Хорватии вышла в плей-офф с первого места в группе D, в 1/8 финала хорваты победили датчан в серии пенальти (3:2, основное и дополнительное время - 1:1). В четвертьфинале чемпионата мира сборная Хорватии встретится с командой России. Матч пройдет 7 июля на сочинском стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск.