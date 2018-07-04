Английский футболист Дельф в среду вернется в сборную на ЧМ после рождения дочери

Игрок признался, что следил за матчем 1/8 финала между сборными Англии и Колумбии и счастлив вернуться в Россию для продолжения борьбы на чемпионате мира

ТАСС, 4 июля. Полузащитник сборной Англии по футболу Фабиан Дельф, который отлучался с чемпионата мира в России из-за рождения дочери, вернется в расположение команды в среду. Об этом игрок сообщил в Instagram.

"Это были самые удивительные 24 часа в моей жизни, - написал футболист. - Я смотрел, как моя команда выиграла в такой сложной и тяжелой игре как ментально, так и физически. Мысленно был на поле и ощущал весь спектр эмоций, что и все наши игроки, персонал и болельщики, а в 07:52 моя супруга подарила мне еще одну дочь для меня и младшую сестру для наших двух дочерей. Не могу выразить словами то счастье, которое я ощущаю, теперь вылетаю в Россию".

Сборная Англии обыграла колумбийцев в матче 1/8 финала чемпионата мира в серии послематчевых пенальти (4:3, основное и дополнительное время - 1:1). В четвертьфинале англичане встретятся со сборной Швеции. Матч состоится 7 июля в 17:00 мск на "Самара-Арене".