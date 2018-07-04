Ребич: российские футболисты имеют преимущество на ЧМ-2018 за счет поддержки болельщиков

Нападающий назвал лучшим игроком нынешнего поколения сборной Хорватии полузащитника и капитана команды Луку Модрича

Сборная Хорватии заняла первую позицию в группе D, в 1/8 финала хорваты в серии послематчевых пенальти обыграли команду Дании (3:2, основное и дополнительное время - 1:1). Четвертьфинальную встречу ЧМ-2018 сборная Хорватии проведет 7 июля в Сочи с командой России, матч начнется в 21:00 мск. Россияне в группе А стали вторыми, а в 1/8 финала в серии пенальти обыграла испанцев.

"Сборная России показала хороший футбол как на групповой стадии, так и в матче с испанцами. Это очень сильная команда, к тому же она играет дома, это будет большим плюсом для россиян. Однако мы фокусируемся прежде всего на нашей команде и наших сильных сторонах", - сказал Ребич.

Форвард рассчитывает, что сборная Хорватии сможет как минимум повторить успех команды на ЧМ-1998 во Франции, когда хорваты завоевали бронзовые медали турнира. "Тот чемпионат смотрела вся моя семья, я помню, как она отмечала успех, и горжусь этим. Конечно, 20 лет назад и сейчас команды показывают разный футбол, но тогда это был фантастический результат для сборной Хорватии. Я верю, что наша команда на этом чемпионате сделает как минимум то же самое", - отметил Ребич.

Нападающий назвал лучшим игроком нынешнего поколения сборной Хорватии полузащитника и капитана команды Луку Модрича. "Лука - наш капитан и ведущий игрок команды, один из лучших футболистов в мире. Он может получить титул лучшего игрока чемпионата, но пока рано говорить об этом, ведь сейчас только 1/4 финала, впереди несколько матчей", - сказал Ребич.

Форвард также добавил, что ему приятны сравнения с бывшим нападающим сборной Хорватии Ивицей Оличем, который в настоящее время входит в тренерский штаб команды. "Да, такие сравнения очень приятны для меня, все-таки Олич всегда отдается команде на 300 процентов. Я горжусь играть за национальную сборную, у нас прекрасная атмосфера и единство. В команде нет никаких, даже мелких, инцидентов между игроками", - заключил Ребич.